Путин угрожает "тяжелейшими последствиями" за попытки "разорвать" РПЦ

Президент России Владимир Путин заявил, что Русская православная церковь делает много для укрепления культурных и гуманитарных связей РФ с соотечественниками по всему миру и сейчас многие пытаются "расторгнуть эти узы".

Об этом он сказал на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников в Москве.

По его словам, сейчас многие пытаются разными способами их разорвать, "расторгнуть эти узы, растащить по национальным квартирам".

"Хочу подчеркнуть одно - политиканство в столь чувствительной сфере всегда оборачивалось тяжелейшими последствиями. И прежде всего для тех, кто это делает", - пригрозил Путин.

Он добавил, что долг России - "сделать все для сохранения духовного и исторического единства".

Ранее патриарх Московский Кирилл заявил, что предоставление Константинополем томоса Украине - это "глобальный заказ" на разрушение Русской православной церкви.

11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православная церкви Макария.

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

В Российской православной церкви пообещали жесткий ответ на действия Константинополя в отношении Украины.

15 октября синод Русской православной церкви признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

Синод Русской православной церкви за рубежом, базирующийся в Нью-Йорке, также заявил о прекращении "евхаристического" общения со Вселенским патриархатом.