Україна випередила інші пострадянські країни у відкритості архівів

Інститут розвитку свободи інформації визнав державні архіви України найбільш відкритими на пострадянському просторі.

На сайті Open-Archives представлено дані станом щодо Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Росії, України та Узбекистану.

Відкритість архівів open-archives.org

У кожній із 10 країн оцінювали два архіви: головний архів країни (національний чи історичний) та архів репресивної державної установи. В Азербайджані та Узбекистані архіви місцевих репресивних держустанов були фізично недоступні для дослідників.

Дослідники вивчали 5 складових: архівне законодавство, інші нормативно-правові акти щодо архівів, архівні послуги, архівний веб-сайт та читальна зала.

Україна отримала найвищий показник – 70,11% в загальному підсумку оцінювання, і опинилася на першому місці за мірою відкритості архівів.

У трійку лідерів також увійшли Грузія (68,37%) і Казахстан (68,36%).

Молдова – четверта (58,17%), Росія – п’ята (58,05%), а Білорусь – восьма (39,54%) в цьому рейтингу.

Інститут розвитку свободи інформації (IDFI) представив сайт Open-Archives 24 жовтня за фінансової підтримки Інституту відкритого суспільства – Будапештської фундації (OSI).

Результати дослідження показують, що для збільшення відкритості державних архівів майже у всіх цільових країнах потрібні значні зміни.

Всі архіви, які добре зарекомендували себе у рейтингу, дають письмове, юридичне обґрунтування своєї відмови у наданні доступу до запису. Архів репресивних чи колишніх репресивних установ у більшості цільових країн не має свого сайту та читального залу.

Де можна почитати архіви

Лише 2 з 18 архівів дозволяють робити фотографії архівних документів за допомогою камери дослідника в читальному залі.

Реформу доступу до архівів КДБ в Україні розробляли за участі Центру досліджень визвольного руху "Відкриті архіви" та за підтримки Фонду "Відродження",Інститут Масової Інформації, "Реанімаційного пакету реформ" тощо, зазначає Фонд "Відродження".

9 квітня 2015 року Верховна Рада схвалила закон, який передбачає відкриття архівів репресивних органів комуністичного режиму. Він передбачав відкриття архівів усіх репресивних органів СРСР в Україні з 1917 по 1991 рік.