Україна випередила інші пострадянські країни у відкритості архівів
Інститут розвитку свободи інформації визнав державні архіви України найбільш відкритими на пострадянському просторі.
На сайті Open-Archives представлено дані станом щодо Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Росії, України та Узбекистану.
У кожній із 10 країн оцінювали два архіви: головний архів країни (національний чи історичний) та архів репресивної державної установи. В Азербайджані та Узбекистані архіви місцевих репресивних держустанов були фізично недоступні для дослідників.
Дослідники вивчали 5 складових: архівне законодавство, інші нормативно-правові акти щодо архівів, архівні послуги, архівний веб-сайт та читальна зала.
Україна отримала найвищий показник – 70,11% в загальному підсумку оцінювання, і опинилася на першому місці за мірою відкритості архівів.
У трійку лідерів також увійшли Грузія (68,37%) і Казахстан (68,36%).
Молдова – четверта (58,17%), Росія – п’ята (58,05%), а Білорусь – восьма (39,54%) в цьому рейтингу.
Інститут розвитку свободи інформації (IDFI) представив сайт Open-Archives 24 жовтня за фінансової підтримки Інституту відкритого суспільства – Будапештської фундації (OSI).
Результати дослідження показують, що для збільшення відкритості державних архівів майже у всіх цільових країнах потрібні значні зміни.
Всі архіви, які добре зарекомендували себе у рейтингу, дають письмове, юридичне обґрунтування своєї відмови у наданні доступу до запису. Архів репресивних чи колишніх репресивних установ у більшості цільових країн не має свого сайту та читального залу.
Лише 2 з 18 архівів дозволяють робити фотографії архівних документів за допомогою камери дослідника в читальному залі.
Реформу доступу до архівів КДБ в Україні розробляли за участі Центру досліджень визвольного руху "Відкриті архіви" та за підтримки Фонду "Відродження",Інститут Масової Інформації, "Реанімаційного пакету реформ" тощо, зазначає Фонд "Відродження".
9 квітня 2015 року Верховна Рада схвалила закон, який передбачає відкриття архівів репресивних органів комуністичного режиму. Він передбачав відкриття архівів усіх репресивних органів СРСР в Україні з 1917 по 1991 рік.