Украина опередила другие постсоветские страны в открытости архивов

Институт развития свободы информации признал государственные архивы Украины самыми открытыми на постсоветском пространстве.

На сайте Open-Archives представлены данные по Армении, Азербайджану, Беларуси, Грузии, Казахстану, Кыргызстану, Молдове, России, Украине и Узбекистану.

Открытость архивов open-archives.org

В каждой из 10 стран оценивали два архива: главный архив страны (национальный или исторический) и архив репрессивного государственного учреждения. В Азербайджане и Узбекистане архивы местных репрессивных госучреждений были физически недоступны для исследователей.

Исследователи изучали 5 составляющих: архивное законодательство, другие нормативно-правовые акты относительно архивов, архивные услуги, архивный сайт и читальный зал.

Украина получила самый высокий показатель – 70,11% в общем итоге оценивания, и оказалась на первом месте по степени открытости архивов.

В тройку лидеров также вошли Грузия (68,37%) и Казахстан (68,36%).

Молдова – четвертая (58,17%), Россия – пятая (58,05%), а Беларусь – восьмая (39,54%) в этом рейтинге.

Институт развития свободы информации (IDFI) представил сайт Open-Archives 24 октября при финансовой поддержке Института открытого общества – Будапештского фонда (OSI).

Результаты исследования показывают, что для увеличения открытости государственных архивов почти во всех целевых странах требуются значительные изменения.

Все архивы, которые хорошо зарекомендовали себя в рейтинге, дают письменное, юридическое обоснование своего отказа в предоставлении доступа к записи. Архив репрессивных или бывших репрессивных учреждений в большинстве целевых стран не имеет своего сайта и читального зала.

Где можно почитать архивы

Только 2 из 18 архивов разрешают делать фотографии архивных документов с помощью камеры исследователя в читальном зале.

Реформу доступа к архивам КГБ в Украине разрабатывали при участии Центра исследований освободительного движения "Открытые архивы" и при поддержке Фонда "Видродження", Института массовой информации, "Реанимационного пакета реформ" и т.п., отмечает Фонд "Видродження".

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла закон, предусматривающий открытие архивов репрессивных органов коммунистического режима. Он предполагал открытие архивов всех репрессивных органов СССР в Украине с 1917 по 1991 год.