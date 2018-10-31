Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина опередила другие постсоветские страны в открытости архивов

Среда, 31 октября 2018, 12:19

Институт развития свободы информации признал государственные архивы Украины самыми открытыми на постсоветском пространстве.

На сайте Open-Archives представлены данные по Армении, Азербайджану, Беларуси, Грузии, Казахстану, Кыргызстану, Молдове, России, Украине и Узбекистану.

Открытость архивов
Открытость архивов
open-archives.org

В каждой из 10 стран оценивали два архива: главный архив страны (национальный или исторический) и архив репрессивного государственного учреждения. В Азербайджане и Узбекистане архивы местных репрессивных госучреждений были физически недоступны для исследователей.

Исследователи изучали 5 составляющих: архивное законодательство, другие нормативно-правовые акты относительно архивов, архивные услуги, архивный сайт и читальный зал.

Украина получила самый высокий показатель – 70,11% в общем итоге оценивания, и оказалась на первом месте по степени открытости архивов.

 

В тройку лидеров также вошли Грузия (68,37%) и Казахстан (68,36%).

Молдова – четвертая (58,17%), Россия – пятая (58,05%), а Беларусь – восьмая (39,54%) в этом рейтинге.

Институт развития свободы информации (IDFI) представил сайт Open-Archives 24 октября при финансовой поддержке Института открытого общества – Будапештского фонда (OSI).

Результаты исследования показывают, что для увеличения открытости государственных архивов почти во всех целевых странах требуются значительные изменения.

Все архивы, которые хорошо зарекомендовали себя в рейтинге, дают письменное, юридическое обоснование своего отказа в предоставлении доступа к записи. Архив репрессивных или бывших репрессивных учреждений в большинстве целевых стран не имеет своего сайта и читального зала.

Где можно почитать архивы
Где можно почитать архивы

Только 2 из 18 архивов разрешают делать фотографии архивных документов с помощью камеры исследователя в читальном зале.

Реформу доступа к архивам КГБ в Украине разрабатывали при участии Центра исследований освободительного движения "Открытые архивы" и при поддержке Фонда "Видродження", Института массовой информации, "Реанимационного пакета реформ" и т.п., отмечает Фонд "Видродження".

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла закон, предусматривающий открытие архивов репрессивных органов коммунистического режима. Он предполагал открытие архивов всех репрессивных органов СССР в Украине с 1917 по 1991 год.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: рейтинг Украиныистория
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
рейтинг Украины
Рейтинг "прозрачности" городов возглавили Днепр, Львов и Мукачево – Transparency International
Fitch повысило кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте
"Мобильность" загранпаспорта украинца выросла после начала войны
Последние новости
12:05
Президент Гарвардского университета обвинили в плагиате
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:34
Рождественская премьера: Киевская опера возвращает балет Кос-Анатольского "Соячье крыло"
11:33
WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
Все новости...
Реклама: