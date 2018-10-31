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Російські тюремники кажуть, що Сенцов вже набрав близько 10 кг

Середа, 31 жовтня 2018, 12:42

У Федеральній службі виконання покарань Росії заявляють, що здоров'я політв'язня Кремля українського режисера Олега Сенцова практично прийшло в норму після голодування, він набрав близько 10 кг.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на заступника голови ФСВП Валерія Максименка.

"На даний час стан здоров'я засудженого Сенцова задовільний. Він чітко дотримується рекомендацій лікарів, що позитивно впливає на його реабілітацію", - сказав Максименко журналістам.

За його словами, Сенцов вживає звичайну їжу "з урахуванням раніше даних рекомендацій лікарів-фахівців і продовжує перебувати під наглядом медичних працівників".

Також заступник голови ФСВП додав, що політв'язень "повернувся і до активного творчого життя".

"Він пише кілька книг і п'єсу, в яких планує відобразити сучасний погляд на сімейні стосунки. Безсумнівно, тема, обрана Олегом Сенцовим, дуже актуальна, оскільки торкається життєвих моментів кожної людини", - сказав Максименко.

За його словами, Сенцов "підтримує активні творчі контакти з діячами мистецтва, обговорюючи з ними питання можливості постановки своєї п'єси".

Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов був затриманий у травні 2014 року.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив його до 20 років колонії суворого режиму за нібито підготовку терактів в анексованому Криму.

Сенцова утримують у російській колонії "Білий ведмідь" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, яких утримує Росія.

З 6 жовтня 2018 року Сенцов заявив про припинення голодування через погрози почати примусово годувати його.

Теми: СенцовРосіяполітв'язні
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