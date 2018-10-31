Российские тюремщики говорят, что Сенцов уже набрал около 10 кг

В Федеральной службе исполнения наказаний России заявляют, что здоровье политзаключенного Кремля украинского режиссера Олега Сенцова практически пришло в норму после голодовки, он набрал около 10 кг.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на замглавы ФСИН Валерия Максименко.

"В настоящее время состояние здоровья осужденного Сенцова удовлетворительное. Он четко следует рекомендациям врачей, что положительно влияет на его реабилитацию", - сказал Максименко журналистам.

По его словам, Сенцов принимает обычную пищу "с учетом ранее данных рекомендаций врачей-специалистов и продолжает находиться под наблюдением медицинских работников".

Также замглавы ФСИН добавил, что политзаключенный "вернулся и к активной творческой жизни".

"Он пишет несколько книг и пьесу, в которых планирует отразить современный взгляд на семейные отношения. Несомненно, тема, выбранная Олегом Сенцовым, весьма актуальна, так как затрагивает жизненные моменты каждого человека", - сказал Максименко.

По его словам, Сенцов "поддерживает активные творческие контакты с деятелями искусства, обсуждая с ними вопросы возможности постановки своей пьесы".

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в мае 2014 года.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима за якобы подготовку терактов в аннексированном Крыму.

Сенцова удерживают в российской колонии "Белый медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, которых удерживает Россия.

С 6 октября 2018 года Сенцов заявил о прекращении голодовки из-за угрозы начала его принудительного кормления.