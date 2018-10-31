Зоря розповів, кого із архієреїв УПЦ МП не пустять на об’єднавчий Собор

Архієпископ Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря заявив, що не має сенсу участі в об’єднавчому Соборі митрополита Онуфрія та архієреїв Московського патріархату, які виступають проти автокефалії.

Про це він сказав в інтерв'ю Главкому, відповідаючи на питання, яка позиція УПЦ КП щодо участі представників Московського патріархату, якщо вони хочуть взяти участь у Соборі, оскільки в офіційному документі КП зазначено, що на це матимуть право лише ті, хто звертався до Вселенського патріарха з проханням надати Томос про автокефалію.

"Яка підстава для архієреїв Московського патріархату приходити на Собор, якщо вони проти автокефалії. Уявімо собі, митрополит Онуфрій чи митрополит Антоній, які проти автокефалії і про це заявляють, таки прийдуть на Собор", - відповів Зоря.

"Вони скажуть, що хочуть взяти участь. Вони ж архієреї? Саме так. З України? Так. Значить, скажуть вони, ми – члени Собору і ми проти об’єднання, проти автокефалії. Вони не самі прийдуть, а приведуть 90 архієреїв Московського патріархату", - додав він.

Представник УПЦ КП зазначив, що саме тому наголошується, що у Соборі беруть участь ті архієреї, які звернулися до Вселенського патріарха з проханням надати Томос про автокефалію, а не всі архієреї, які є православними і розміщуються на території України.

На питання, наскільки велика вірогідність, що архієреї Московського патріархату у великій кількості таки вирішать взяти участь у Соборі, Зоря відповів, що для того, щоби не перетворити Собор у щось протилежне тому, що задумується, є відповідний механізм.

"Участь у зібранні братимуть ті, хто звернувся до Вселенського патріарха, а також представники від Вселенського патріарха", - наголосив він.

За його словами, Собор архієреїв відбудеться у соборі Святої Софії у Києві.

Інші подробиці щодо підготовки і дати заходу він не повідомив.

Раніше повідомлялося, що близько 10 архієреїв УПЦ МП, які підписали лист про надання томосу Україні, будуть брати участь у Соборі.

11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

У Російській православній церкві пообіцяли жорстку відповідь на дії Константинополя щодо України.

15 жовтня синод Російської православної церкви визнав неможливим її подальше перебування у євхаристійному спілкуванні з Константинопольським патріархатом.

Синод Російської православної церкви за кордоном, який базується в Нью-Йорку, також заявив про припинення "євхаристичного" спілкування зі Вселенським патріархатом.

Водночас архієпископія православних російських церков у Західній Європі (екзархат Вселенського патріархату) заявила, що Константинополь не припиняв спілкування з Московським патріархатом.