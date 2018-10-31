Зоря рассказал, кого из архиереев УПЦ МП не пустят на объединительный Собор

Архиепископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря заявил, что не имеет смысла участия в объединительном Соборе митрополита Онуфрия и архиереев Московского патриархата, которые выступают против автокефалии.

Об этом он сказал в интервью Главкому, отвечая на вопрос, какова позиция УПЦ КП относительно участия представителей Московского патриархата, если они хотят принять участие в Соборе, поскольку в официальном документе КП указано, что на это имеют право только те, кто обращался к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить томос об автокефалии.

"Какое основание для архиереев Московского патриархата приходить на Собор, если они против автокефалии? Представим себе, митрополит Онуфрий или митрополит Антоний, которые против автокефалии и об этом заявляют, таки придут на Собор", - ответил Зоря.

"Они скажут, что хотят принять участие. Они архиереи? Именно так. Из Украины? Да. Значит, скажут они, мы - члены Собора и мы против объединения, против автокефалии. Они не сами придут, а приведут 90 архиереев Московского патриархата", - добавил он.

Представитель УПЦ КП отметил, что именно поэтому отмечается, что в Соборе участвуют те архиереи, которые обратились к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить томос об автокефалии, а не все архиереи, которые являются православными и размещаются на территории Украины.

На вопрос, насколько велика вероятность, что архиереи Московского патриархата в большом количестве таки решат принять участие в Соборе, Зоря ответил, что для того, чтобы не превратить Собор в нечто противоположное тому, что задумывается, есть соответствующий механизм.

"Участие в собрании будут брать те, кто обратился к Вселенскому патриарху, а также представители от Вселенского патриарха", - подчеркнул он.

По его словам, Собор архиереев состоится в соборе Святой Софии в Киеве.

Другие подробности относительно подготовки и даты мероприятия он не сообщил.

Ранее сообщалось, что около 10 архиереев УПЦ МП, подписавших письмо о предоставлении томоса Украине, будут участвовать в Соборе.

11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православная церкви Макария.

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

В Российской православной церкви пообещали жесткий ответ на действия Константинополя в отношении Украины.

15 октября синод Русской православной церкви признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

Синод Русской православной церкви за рубежом, базирующийся в Нью-Йорке, также заявил о прекращении "евхаристического" общения со Вселенским патриархатом.