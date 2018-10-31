Суд посадив на 4 роки бойовика ОРЛО

На Луганщині до 4 років тюрми засудили чоловіка, який воював у лавах бойовиків ОРЛО.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Набрав законної сили обвинувальний вирок Сватівського районного суду Луганської області стосовно мешканця Луганська, якого Служба безпеки України викрила в участі у незаконних збройних формуваннях терористичної організації "ЛНР", - розповідають у спецслужбі.

Згідно з повідомленням, 22-річний чоловік з початку бойових дій на сході країни активно відстоював ідеї відокремлення Луганщини від України та створення на її території проросійського псевдодержавного утворення.

"З жовтня 2015 року до січня 2016 року він був учасником так званої 2-ї окремої мотострілецької бригади 2-го мотострілецького корпусу армії "ЛНР", яка дислокувалася поблизу села Піонерське Станично-Луганського району області. Бойовик займав посаду сапера, виконував завдання з бойової охорони і обслуговування важкої броньованої техніки та артилерії", - розповідають в СБУ.

За даними силового відомства, після виникнення проблем із фінансуванням незаконного збройного формування бойовик переїхав до Росії на заробітки, але там в нього виник конфлікт з роботодавцем, він потрапив до поля зору російських силовиків, тож вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію.

"Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у травні ц. р. на території Харківського району під час перетину державного кордону України на пункті пропуску", - йдеться в повідомленні.