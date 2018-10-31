Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд посадив на 4 роки бойовика ОРЛО

Середа, 31 жовтня 2018, 13:44

На Луганщині до 4 років тюрми засудили чоловіка, який воював у лавах бойовиків ОРЛО.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Набрав законної сили обвинувальний вирок Сватівського районного суду Луганської області стосовно мешканця Луганська, якого Служба безпеки України викрила в участі у незаконних збройних формуваннях терористичної організації "ЛНР", - розповідають у спецслужбі.

Згідно з повідомленням, 22-річний чоловік з початку бойових дій на сході країни активно відстоював ідеї відокремлення Луганщини від України та створення на її території проросійського псевдодержавного утворення.

"З жовтня 2015 року до січня 2016 року він був учасником так званої 2-ї окремої мотострілецької бригади 2-го мотострілецького корпусу армії "ЛНР", яка дислокувалася поблизу села Піонерське Станично-Луганського району області. Бойовик займав посаду сапера, виконував завдання з бойової охорони і обслуговування важкої броньованої техніки та артилерії", - розповідають в СБУ.

 

За даними силового відомства, після виникнення проблем із фінансуванням незаконного збройного формування бойовик переїхав до Росії на заробітки, але там в нього виник конфлікт з роботодавцем, він потрапив до поля зору російських силовиків, тож вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію.

"Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у травні ц. р. на території Харківського району під час перетину державного кордону України на пункті пропуску", - йдеться в повідомленні.

 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: судв'язницяОРДЛО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
суд
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: