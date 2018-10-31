Суд посадил на 4 года боевика ОРЛО

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Среда, 31 октября 2018, 14:44

На Луганщине к 4 годам тюрьмы приговорили мужчину, который воевал в рядах боевиков ОРЛО.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Вступил в законную силу обвинительный приговор Сватовского районного суда Луганской области в отношении жителя Луганска, которого Служба безопасности Украины разоблачила на участии в незаконных вооруженных формированиях террористической организации "ЛНР", - рассказывают в спецслужбе.

Согласно сообщению, 22-летний мужчина с начала боевых действий на востоке страны активно отстаивал идеи отделения Луганщины от Украины и создания на ее территории пророссийского псевдогосударственного образования.

"С октября 2015 года до января 2016 он был участником так называемой 2-й отдельной мотострелковой бригады 2-го мотострелкового корпуса армии "ЛНР", которая дислоцировалась вблизи села Пионерское Станично-Луганского района области. Боевик занимал должность сапера, выполнял задачи по боевой охране и обслуживанию тяжелой бронированной техники и артиллерии", - рассказывают в СБУ.

 

По данным силового ведомства, после возникновения проблем с финансированием незаконного вооруженного формирования боевик переехал в Россию на заработки, но там у него возник конфликт с работодателем, он попал в поле зрения российских силовиков, поэтому решил вернуться на подконтрольную украинской власти территорию.

"Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в мае с. г. на территории Харьковского района во время пересечения государственной границы Украины в пункте пропуска", - говорится в сообщении.

 

Украинская правда
Темы: суд тюрьма ОРДЛО
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