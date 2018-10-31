Україна піднялася в рейтингу Doing Business

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна піднялася ще на пять позицій у рейтингу Doing Business та посіла 71 місце.

Про це він написав у Facebook.

"На 41 пункт зріс наш показник в номінації "міжнародна торгівля" і на 25 – в частині виконання контрактів", - написав він.

За його словами, найбільшого прогресу країна досягла в категоріях "оподаткування" з плюсом в 110 пунктів, "міжнародна торгівля" - плюс 70 сходинок, а в "захисті інвесторів" додали 56 пунктів.

Президент зазначив, що в легкості "отримання дозволів на будівництво" Україна займає 30 місце у світі.

За 2014-2018 роки Україна піднялася в рейтингу на 24 позиції.

Минулого року Україна піднялася на 4 позиції у рейтингу і посіла 76 місце.