Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина поднялась в рейтинге Doing Business

Среда, 31 октября 2018, 14:15
Украина поднялась в рейтинге Doing Business

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина поднялась еще на пять позиций в рейтинге Doing Business и заняла 71 место.

Об этом он написал в Facebook.

"На 41 пункт вырос наш показатель в номинации "международная торговля" и на 25 - в части выполнения контрактов", - написал он.

По его словам, наибольшего прогресса страна достигла в категориях "налогообложение" с плюсом в 110 пунктов, "международная торговля" - плюс 70 ступенек, а в "защите инвесторов" добавили 56 пунктов.

 

Президент отметил, что в легкости "получения разрешений на строительство" Украина занимает 30 место в мире.

За 2014-2018 годы Украина поднялась в рейтинге на 24 позиции.

В прошлом году Украина поднялась на 4 позиции и заняла 76 место.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкопрезидентрейтингбизнесУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
12:05
Президент Гарвардского университета обвинили в плагиате
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:34
Рождественская премьера: Киевская опера возвращает балет Кос-Анатольского "Соячье крыло"
11:33
WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
Все новости...
Реклама: