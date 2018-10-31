Украина поднялась в рейтинге Doing Business

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина поднялась еще на пять позиций в рейтинге Doing Business и заняла 71 место.

Об этом он написал в Facebook.

"На 41 пункт вырос наш показатель в номинации "международная торговля" и на 25 - в части выполнения контрактов", - написал он.

По его словам, наибольшего прогресса страна достигла в категориях "налогообложение" с плюсом в 110 пунктов, "международная торговля" - плюс 70 ступенек, а в "защите инвесторов" добавили 56 пунктов.

Президент отметил, что в легкости "получения разрешений на строительство" Украина занимает 30 место в мире.

За 2014-2018 годы Украина поднялась в рейтинге на 24 позиции.

В прошлом году Украина поднялась на 4 позиции и заняла 76 место.