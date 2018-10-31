За хабар 200 тисяч заступник директора театру отримав штраф у 22 тисячі

За отримання хабара 200 тисяч гривень заступника директора Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва Олексія Красильникова оштрафували на 22 тисяч гривень.

Про це свідчить вирок Подільського районного суду міста Києва, оприлюднений 30 жовтня в Єдиному реєстрі судових рішень.

Згідно з матеріалами суду, підсудний (з 6 липня 2016 року працював на посаді заступника директора Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва) у травні 2018 року вимагав хабар від представника ТОВ "Двадцятка Фільм", який вів переговори про оренду театру для зйомки художнього фільму "Бізнесплан".

Зокрема Красильников заявив, що для погодження оренди приміщення театру, необхідно підписати договір надання послуг, а не оренди, за яким необхідно буде в подальшому офіційно внести оплату на розрахунковий рахунок театру в сумі 100 000 гривень за 5 днів оренди.

За сприяння в підписанні даного договору заступник директора потребував для себе особисто 200 000 гривень.

25 травня 2018 року Красильникова затримали під час отримання вказаних коштів.

Згідно з матеріалами суду, обвинувачений повністю визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК (Одержання хабара) і "щиро покаявся".

Зазначається, що суд взяв до увагу цю обставину а також те, що Красильников раніше не був судимий та до кримінальної відповідальності не притягувався.

"Обставин, що обтяжують покарання, судом не виявлено", – йдеться у вироку.

"Ппризначити покарання за ч. 1 ст. 368 КК України у виді штрафу в розмірі 1 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає суму 22 100 гривень", – вказано у рішенні суду.

Також рішення суду Красильникова позбавлено права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки.

У рішенні суду вказано, що вирок може бути оскаржений в Апеляційному суді міста Києва протягом 30 діб із моменту його проголошення.