За взятку 200 тысяч замдиректора театра оштрафован на 22 тысячи

За получение взятки в 200 тысяч гривен заместителя директора Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества Алексея Красильникова оштрафовали на 22 тысячи гривен.

Об этом свидетельствует приговор Подольского районного суда города Киева, обнародованный 30 октября в Едином реестре судебных решений.

Согласно материалам суда, подсудимый (с 6 июля 2016 года работал в должности заместителя директора Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества) в мае 2018 года вымогал взятку от представителя ООО "Двадцатка Фильм", который вел переговоры об аренде театра для съемки художественного фильма "Бизнесплан".

В частности Красильников заявил, что для согласования аренды помещения театра, необходимо подписать договор оказания услуг, а не аренды, по которым необходимо будет в дальнейшем официально внести оплату на расчетный счет театра в сумме 100 тысяч гривен за 5 дней аренды.

За содействие в подписании данного договора заместитель директора требовал для себя лично 200 тысяч гривен.

25 мая 2018 года Красильникова задержали во время получения указанных средств.

Согласно материалам суда, обвиняемый полностью признал свою вину в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 УК (получение взятки) и "искренне покаялся".

Отмечается, что суд принял во внимание это обстоятельство, а также то, что Красильников ранее не был судим и к уголовной ответственности не привлекался.

"Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не выявлено", - говорится в приговоре.

"Назначить наказание по ч. 1 ст. 368 УК Украины в виде штрафа в размере 1300 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет сумму 22 100 гривен", - указано в решении суда.

Также решением суда Красильников лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 2 года.

В решении суда указано, что приговор может быть обжалован в Апелляционном суде города Киева в течение 30 суток с момента провозглашения приговора.