З'явилось відео випробувань бойової машини "Барс-8ММК"

Рада національної безпеки та оборони показала відео випробувань нового українського 120-мм мобільного мінометного комплексу "Барс-8ММК".

Ролик оприлюднили на YouTube-каналі відомства.

Раніше повідомлялося, що під час навчань на полігоні Збройних Сил України відбулися випробування мінометного комплексу "Барс-8ММК". Зазначалося, що боєкомплект комплексу становить 60 мін, а екіпаж бойової машини складається лише з трьох осіб.

"Барс-8ММК" може швидко пересуватися до необхідної точки ведення вогню, час підготовки до стрільби з похідного положення – 1 хвилина.