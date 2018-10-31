З'явилось відео випробувань бойової машини "Барс-8ММК"

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Середа, 31 жовтня 2018, 15:58

Рада національної безпеки та оборони показала відео випробувань нового українського 120-мм мобільного мінометного комплексу "Барс-8ММК".

Ролик оприлюднили на YouTube-каналі відомства.

Раніше повідомлялося, що під час навчань на полігоні Збройних Сил України відбулися випробування мінометного комплексу "Барс-8ММК". Зазначалося, що боєкомплект комплексу становить 60 мін, а екіпаж бойової машини складається лише з трьох осіб.

"Барс-8ММК" може швидко пересуватися до необхідної точки ведення вогню, час підготовки до стрільби з похідного положення – 1 хвилина.

Українська правда
Теми: Збройні сили РНБО зброя
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