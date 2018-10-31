Появилось видео испытаний боевой машины "Барс-8ММК"

Совет национальной безопасности и обороны показал видео испытаний нового украинского 120-мм мобильного минометного комплекса "Барс-8ММК".

Ролик обнародовали на YouTube-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что во время учений на полигоне Вооруженных Сил Украины состоялись испытания минометного комплекса "Барс-8ММК". Отмечалось, что боекомплект комплекса составляет 60 мин, а экипаж боевой машины состоит всего из трех человек.

"Барс-8ММК" может быстро передвигаться к необходимой точке ведения огня, время подготовки к стрельбе из походного положения – 1 минута.