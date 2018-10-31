Військові ЗСУ випробували бойову машину "Барс-8ММК"

Під час навчань на полігоні Збройних Сил України відбулися випробування нового українського 120-мм Мобільного мінометного комплексу "Барс-8ММК".

Про це повідомляє прес-служба Ради національної безпеки і оборони України.

Зазначається, що на випробуваннях був присутній Секретар РНБО Олександр Турчинов.

За його словами, Мобільний мінометний комплекс створено українськими виробниками на базі бронеавтомобіля "Барс-8".

Він зазначив, що бойова машина споряджена автоматизованою системою розгортання та управління вогнем.

"Комплекс може швидко пересуватися до необхідної точки ведення вогню, його комп'ютерна система дозволяє позиціонуватися на місцевості, час підготовки до стрільби з похідного положення - всього 1 хвилина", -розповів Турчинов.

Очільник РНБО додав, що ще близько 20 секунд необхідно мобільному комплексу, щоб покинути вогневу позицію, уникнувши відповіді ворога.

Він також повідомив, що боєкомплект - 60 мін, а екіпаж бойової машини складається всього з трьох осіб.

"Виробничники вирішили кілька задач під час розробки цього Мобільного мінометного комплексу - зокрема, досягли максимальної швидкості розгортання і згортання, здатності мобільно пересуватися по бездоріжжю, можливості вразити ціль з високою точністю, і, головне, - безпеки його використання", - сказав Турчинов.

На його думку, після завершення державних випробувань мінометний комплекс буде взятий на озброєння Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ та Сил спеціальних операцій.