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Білецький про побиття нацдружинника: Як не поліція, то винних знайдуть побратими

Середа, 31 жовтня 2018, 15:04

Засновник полку "Азов", нардеп Андрій Білецький упевнений, що якщо поліція не зможе найти і покарати нападників на активіста "Національних дружин" Юрія Малімонова, то це зможуть зробити його побратими.

Про це депутат пише у своєму блозі на "Українській правді".

"Винні будуть знайдені та покарані. Навіть якщо поліція не зможе знайти нападників, я більш ніж впевнений, що це зможуть зробити побратими", - каже Білецький.

За його словами, нападники нанесли 18 ударів кастетом, пробили хлопцю череп, зламали щелепу. Зараз стан Малімонова стабільно важкий, загрози життю немає.

"По ситуації всі необхідні міри вже прийняті, лікування забезпечене", - додав Білецький.

Причиною нападу він назвав той факт, що Нацдружини ведуть у Павлограді, де було скоєно напад, боротьбу з наркоторгівлею.

Як повідомлялося, 29 жовтня у Павлограді Дніпропетровської області напали й сильно побили представника Нацдружин Юрія Малімонова.

Українська правда

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Теми: націоналістинадзвичайна подіянападБілецький
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