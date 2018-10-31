Билецкий об избиении нацдружинника: Если не полиция, то виновных найдут побратимы

Основатель полка "Азов", нардеп Андрей Билецкий уверен, что если полиция не сможет найти и наказать напавших на активиста "Национальных дружин" Юрия Малимонова, то это смогут сделать его побратимы.

Об этом депутат пишет в своем блоге на "Украинской правде".

"Виновные будут найдены и наказаны. Даже если полиция не сможет найти нападающих, я более чем уверен, что это смогут сделать побратимы", - говорит Билецкий.

По его словам, нападавшие нанесли 18 ударов кастетом, пробили парню череп, сломали челюсть. Сейчас состояние Малимонова стабильно тяжелое, угрозы жизни нет.

"По ситуации все необходимые меры уже приняты, лечение обеспечено", - добавил Билецкий.

Причиной нападения он назвал тот факт, что Нацдружины ведут в Павлограде, где было совершено нападение, борьбу с наркоторговлей.

Как сообщалось, 29 октября в Павлограде Днепропетровской области напали и сильно избили представителя Нацдружин Юрия Малимонова.