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Нацдружинника побили до реанімації на Дніпропетровщині

Понеділок, 29 жовтня 2018, 17:46

У Павлограді Дніпропетровської області невідомий напав на представника Нацдружин Юрія Малімонова.

Про це партія "Національний корпус" повідомила у Facebook.

"Вранці невідомі особи вчинили напад на нацдружинника, Юрія Малімонова, у Павлограді. Зараз він перебуває в реанімації в критичному стані", – йдеться у повідомленні.

Соратники чоловіка вважають, що причиною нападу стала "його активна громадянська позиція, а саме — боротьба з наркорекламою у місті".

"На нашого побратима напали підло, зі спини. Залили балоном очі, завдали черепно-мозкової травми та зламали щелепу", – кажуть у "Нацкоропусі".

 

У поліції "Українській правді" підтвердили інформацію про напад, який стався близько 11 години ранку.

"Відкрито кримінальне провадження за статтею 121 Кримінального кодексу (умисне тяжке тілесне ушкодження – УП)", – зазначила речниця Нацполіції Дніпропетровської області Ганна Старчевська.

За попередньою інформацією правоохоронців, вдарили Малімонова ззаду, по голові. Наразі він перебуває в реанімації.

За словами Старчевської, їй не відомо про те, чи застосовував нападник газовий балончик, як кажуть у "Нацкорпусі".

Наразі слідчі ще не спілкувались з потерпілим.

На запитання про наявність затриманих, прес-секретар запевнила, що "вживаються невідкладні дії".

Депутат  Павлоградської міської ради Сергій Тіщенко написав у Facebook, що Малімонову "проломили голову кастетом".

"Наркорекламу саме в цей час він не зафарбовував, йшов з дому до лікарні. Нападник підбіг, залив у очі балончиком, та почав бити кастетом виключно по голові. Юра впав, телефон і гаманець випали, але зловмисник їх не взяв, і швидко втік", – зазначив депутат.

За його інформацією, нападник був одягнений у чорне.

Українська правда
Теми: націоналістиНаціональні дружини
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