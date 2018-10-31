Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что может взять на себя ответственность за обеспечения мира на востоке Украины и сопровождать "выборы" на Донбассе, если будет уверен, что мировые игроки не планируют делать Украину ареной для противостояния России.

Об этом он сказал во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в Минске.

По его словам, минские переговоры относительно Донбасса не дают результата уже много лет.

Причиной тому, по мнению Лукашенко, является то, что на Донбасс "идут поставки противозенитного, ракетного и летального оружия", что и приближает "радикальный сценарий".

"По нашим данным, завозят современное оружие, которое способно вести противоэлектронную борьбу не только на земле, но и в космосе, нейтрализуют всякие спутники и прочие средства. Осталось только ядерное оружие туда завезти, и война обеспечена", - заявил он.

Белорусский президент отметил, что его страна приняла более 160 тысяч переселенцев из Украины и обеспечила всем необходимым.

"Я вот иногда смотрю, как вы, европейцы, спорите, где разместить тысячу-другую беженцев из региона, который вы разворошили. А здесь 160 тысяч!", - упрекнул он.

Лукашенко отметил, что необходимо вести поиск решения по размещению миротворцев на Донбассе и активизировать работу в нормандском формат, хотя это вряд ли даст результат.

"Беларусь небольшое государство. И мы хотим внести свою лепту в разрешение тех или иных конфликтов. Что мы, в принципе, уже делаем. Но мы хотим ощущать нашу большую востребованность со стороны больших мировых игроков", - сказал Лукашенко.

Он еще раз акцентировал, что не напрашивается на роль миротворца или посредника.

"У нас с Украиной, как и с россиянами, все переплетено. Даже мои прапредки родились в Украине. Практически конфликт на нашей земле, даже не у нашего порога. Поэтому мы так обеспокоены этой ситуацией", - сказал Лукашенко.

"Мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира на востоке Украины и контроль над российско-украинской границей. А также сопровождать проведение выборов на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины", - заявил президент Беларуси.

Он добавил, что это продуманное решение и не стоит его сразу отвергать.

Он обратился к представителю Украины, отметив, что тот сверлит его взглядом и добавил, что не планирует "выпендриваться", а исходит из "большого уважения" к украинцам.

Также Лукашенко акцентировал, что его страна готова ввязаться в конфликт, если будет уверена, что "основные мировые игроки хотят мира, а не разогревать ситуацию и сделать Украину опорной точкой противостояния или противодействия против России и Беларуси".

Он предложил не искать сейчас виновных в войне на Донбассе, а оставить это детям, которые, через тысячу лет, если захотят, разберутся, кто был прав, посмотрев на все через призму истории.

Также, по его словам, к переговорам по Донбассу необходимо привлечь все заинтересованные стороны и, если не удастся привлечь США, то успеха не будет.

Президент Беларуси добавил, что боится, что в будущем, если уровень агрессии будет нарастать, его страна может стать буфером между Россией и НАТО.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ради мира Беларусь готова включиться в конфликт между Украиной и Россией.