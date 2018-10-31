Последнее слово Хуга: Конфликт на Донбассе не замерший и не замороженный

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Среда, 31 октября 2018, 17:28

Первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, который уходит с должности 1 ноября, заявил, что покидает Украину с чувством тревоги, поскольку за 4 года "мало что изменилось", но надеется, что войну еще можно закончить.

Об этом он сказал во время пресс-брифинге в среду, передает "Укринформ".

По его словам, в течение около четырех лет он каждую неделю предоставлял доклад о ситуации с безопасностью, очерчивая разные уровни насилия и опасности, а также докладывая о негативном влиянии на гражданское население.

Он добавил, что несмотря на все договоренности сторон за все эти годы мало что изменилось - не отведено вооружение, силы и средства, не проведено разминирование.

Хуг отметил, что покидает свой пост "со смешанными чувствами".

"Я иду с чувством тревоги и печали. Однако я иду и с чувством надежды. Я до сих пор вижу свет в конце тоннеля. Этот конфликт не закоренелый, не замерший и не замороженный - его можно закончить, приняв решение", - сказал он.

Украинская правда
Темы: ОБСЕ Донбасс
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