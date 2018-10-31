Після скандалу з вмираючими вівцями посилили вимоги до перевезення тварин

Відтепер Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів видаватиме документи на живих тварин лише після перевірки умов транспортування, а завантаження тварин можливе лише з відеофіксацію.

Про це йдеться у наказі Держпродспоживслужби "Щодо випадків недотримання правил транспортування тварин", повідомляє прес-служба відомства.

"Ветеринарні документи на живих тварин будуть видаватися лише після перевірки транспортних засобів та умов транспортування. У разі, якщо транспорт або умови перевезення не відповідають правилам транспортування тварин, зокрема в частині дотримання вимог мінімальної площі на одну тварину, то ветеринарні документи видаватися не будуть", - наголосили у відомстві.

Крім того, наказ зобов’язує забезпечувати відеофіксацію під час завантаження тварин для документування процесів, у тому числі на предмет відповідності вимогам законодавства щодо ідентифікації тварин.

Як повідомлялося, із 300 овець, які пробули 2 тижні в закритій фурі у Чорноморському порту практично без їжі та води, загинули 54. Триярусну фуру з вівцями вивантажили в Тульчині 28 жовтня близько першої години ночі.

Вантаж ТОВ "Украніксар" (власниця Олена Севинч) – вівці в кількості 300 голів - 6 жовтня перетнув державний кордон України в режимі "експорт" до Туреччини.

12 жовтня тварин повернули в Україну на термінал відправлення, оскільки турецька сторона вантаж не прийняла. Офіційні органи Туреччини не надали інформацію про причини повернення цих тварин.

25 жовтня під тиском місцевих активістів-зоозахисників, які пікетували порт, тварин, що вижили протягом 2-тижневої бюрократичної тяганини, було дозволено нагодувати сіном та яблуками і напоїти водою.