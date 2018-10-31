После скандала с умирающими овцами ужесточили требования к перевозке животных

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Среда, 31 октября 2018, 18:29

Отныне Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей будет выдавать документы на живых животных только после проверки условий транспортировки, а загрузка животных возможна лишь с видеофиксацией.

Об этом говорится в приказе Госпродпотребслужбы "О случаях несоблюдения правил транспортировки животных", сообщает пресс-служба ведомства.

"Ветеринарные документы на живых животных будут выдаваться только после проверки транспортных средств и условий транспортировки. В случае, если транспорт или условия перевозки не соответствуют правилам транспортировки животных, в частности в части соблюдения требований минимальной площади на одно животное, то ветеринарные документы выдаваться не будут", - отметили в ведомстве.

Кроме того, приказ обязывает обеспечивать видеофиксацию во время загрузки животных для документирования процессов, в том числе на предмет соответствия требованиям законодательства по идентификации животных.

Как сообщалось, из 300 овец, которые провели 2 недели в закрытой фуре в Черноморском порту практически без пищи и воды погибли 54. Трехъярусную фуру с овцами разгрузили в Тульчине 28 октября около часа ночи.

Груз ООО "Украниксар" (владелица Елена Севинч) - овцы в количестве 300 голов - 6 октября пересекли государственную границу Украины в режиме "экспорт" в Турцию.

12 октября животных вернули в Украину на терминал отправления, поскольку турецкая сторона груз не приняла. Официальные органы Турции не предоставили информацию о причинах возврата этих животных.

25 октября под давлением местных активистов-зоозащитников, которые пикетировали порт, животных, выживших в течение 2-недельного бюрократической волокиты, было разрешено накормить сеном и яблоками и напоить водой.

Украинская правда
Темы: скандал таможня
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