Фуру з вівцями розвантажили у Тульчині, із 300 тварин загинули 54

Із 300 овець, які 2 тижні перебували у закритій фурі без води і їжі у порту Чорноморська, загинули 54. Фуру розвантажили на території Тульчинської філії ДП "Укрветсанзавод" у Вінницькій області 28 жовтня близько першої години ночі.

Про це повідомляє волонтерська організація Animal-SOS-Одесса з посиланням на трансляцію УНН з місця розвантаження фури.

У трансляції зазначалось, що овець романівської породи везли до Туреччини на розведення, тому деякі з них - суягні.

Як стало відомо волонтерам і журналістам, в Туреччині вантаж не прийняли, оскільки номери на бірках у тварин не збігалися з номерами в супровідних документах.

Під час розвантаження фури було видно, що деякі тварини не мали номерів взагалі.

Фото: Скріншот Відео "УНН"

Повідомляється, що тварини, які 2 тижні перебували без води та їжі, харчувалися шерстю один одного, екскрементами і рештками мертвих овець.

Огляд ветеринара очікується зранку.

Власниця тварин Олена Севинч (фірма "Украніксар") була присутня при розвантаженні.

Раніше повідомлялося, що у морському порту Чорноморська на Одещині два тижні стоїть трирівнева фура з 300 помираючими вівцями.

Як повідомила Держпродспоживчслужба, овець уб’ють на спецмайданчику.

За словами речника Одеської митниці Олени Гусєвої, знищити тварин законно – під ветконтролем – можна лише на спеціальному полігоні у Вінниці.

У п'ятницю ввечері зоозахисники заблокували фуру з вівцями на одеській митниці.

У суботу повідомлялося, що фура з вівцями, які були повернути з Туреччини до України, відбула до Тульчинської філії ДП "Укрветсанзавод" у Вінницькій області для утилізації загиблих тварин.

"Вантаж із вівцями був направлений на експорт з України до Туреччини 6 жовтня. Турецька сторона вантаж не прийняла без пояснення причин, і уже 12 жовтня тварини повернулися в Україну на термінал відправлення", - заявили у Держпродспоживслужбі у суботу вдень.

Разом з тим, поліція Одеської області повідомила, що слідчим відділом Чорноморського відділення поліції розслідуються провадження, розпочаті за ст. ст. 251 (порушення ветеринарних правил) та 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.