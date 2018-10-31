На Донбасі поранили 2 українських бійців

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Середа, 31 жовтня 2018, 18:52

Упродовж поточної доби, 31 жовтня, російські окупаційні війська 13 разів обстріляли оборонні укріплення Об'єднаних сил, поранили двох військових.

Про це повідомляє у Facebook штаб ООС.

"Ворог вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - розповідають там.

За даними штабу, найбільшу вогневу активність ворога зафіксовано поблизу Водяного на Приазов'ї та Золотого, що на Луганщині. Біля останнього окупаційні війська також застосували міномети калібру 82 мм.

Повідомляється, що два рази бойовики обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів оборонні позиції ОС біля Новоселівки Другої.

"Крім того, ворожий вогонь фіксували в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Новомихайлівка, Старогнатівка, Павлопіль та Лебединське", - додали в штабі.

Там наголосили, що ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових.

Українська правда
Теми: ООС Донбас
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