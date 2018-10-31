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На Донбассе ранили 2 украинских бойцов

Среда, 31 октября 2018, 17:52

В течение текущих суток, 31 октября, российские оккупационные войска 13 раз обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил, ранили двух военных.

Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

"Враг вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - рассказывают там.

По данным штаба, наибольшая огневая активность противника зафиксирована вблизи Водяного на Приазовье и Золотого, что на Луганщине. У последнего оккупационные войска также применили минометы калибра 82 мм.

Сообщается, что два раза боевики обстреляли из станковых противотанковых гранатометов оборонительные позиции ОС у Новоселовки Второй.

"Кроме того, вражеский огонь фиксировали в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Новомихайловка, Старогнатовка, Павлополь и Лебединское", - добавили в штабе.

Там подчеркнули, что ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных.

Украинская правда
Темы: ООСДонбасс
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