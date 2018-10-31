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Хуг: Розслідування загибелі члена місії ОБСЄ в ОРЛО — справа влади

Середа, 31 жовтня 2018, 18:18
Хуг: Розслідування загибелі члена місії ОБСЄ в ОРЛО — справа влади

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ передає українському слідству всі матеріали щодо загибелі члена місії Джозефа Стоуна у квітні 2017 року на окупованій території Луганщини.

Про це в інтерв'ю "Громадському" заявив заступник глави СММ ОБСЄ Александр Хуг, який йде з посади 1 листопада.

"Кримінальне розслідування — справа компетентної влади. Ця влада — українська. Навіть попри те, що це відбувається в непідконтрольних районах. Отримати туди доступ нині складно, якщо взагалі можливо. Але ми зробили доступними всі факти, які нам вдалося встановити, включно з уламками авто, в якому сидів Джозеф", — сказав Хуг.

В ОБСЄ вважають, що Стоун загинув внаслідок підриву протитанкової міни. Водночас Хуг наголосив, що робити висновки повинна українська влада.

"Ми співпрацюємо з українським урядом. Ми надали йому всю інформацію та матеріали, включно з уламками машини. Вони складатимуть власну оцінку. Вони будуть робити висновок. Буде неправильно, якщо ми втрутимося в цей процес. Ми завжди пам'ятатимемо про Джозефа, ми переконаємося, що він не віддав життя марно, і ми упевнимося, що наші спостерігачі можуть виконувати свою роботу безпечно й на користь України", — сказав він.

У квітні 2017 року внаслідок підриву машини патруля СММ ОБСЄ на території ОРЛО загинув медпрацівник з США Джозеф Стоун, також поранення отримала громадянка Німеччини Іва Гнелін.

Теми: ОБСЄОРДЛО
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