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Хуг: Расследование гибели члена миссии ОБСЕ в ОРЛО - дело власти

Среда, 31 октября 2018, 18:18
Хуг: Расследование гибели члена миссии ОБСЕ в ОРЛО - дело власти

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ передает украинскому следствию все материалы о гибели члена миссии Джозефа Стоуна в апреле 2017 года на оккупированной территории Луганщины.

Об этом в интервью "Громадському" заявил заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг, который уходит с должности 1 ноября.

"Уголовное расследование - дело компетентных властей. Эти власти - украинские. Даже несмотря на то, что это происходит в неподконтрольных районах. Получить туда доступ сейчас сложно, если вообще возможно. Но мы сделали доступными все факты, которые нам удалось установить, включая обломками авто, в котором сидел Джозеф", - сказал Хуг.

В ОБСЕ считают, что Стоун погиб в результате подрыва противотанковой мины. В то же время Хуг подчеркнул, что делать выводы должна украинская власть.

"Мы сотрудничаем с украинским правительством. Мы предоставили ему всю информацию и материалы, включая обломками машины. Они будут составлять собственную оценку. Они будут судить. Будет неправильно, если мы вмешаемся в этот процесс. Мы всегда будем помнить о Джозефе, мы убедимся, что он не отдал жизнь бесполезно, и мы убедимся, что наши наблюдатели могут выполнять свою работу безопасно и в интересах Украины", - сказал он.

В апреле 2017 в результате подрыва машины патруля СММ ОБСЕ на территории ОРЛО погиб медработник из США Джозеф Стоун, также ранения получила гражданка Германии Ива Гнелин.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОБСЕОРДЛО
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