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Омелян взявся за очільника Укртрансбезпеки через "російський Крим" на мапі

Середа, 31 жовтня 2018, 19:58
Омелян взявся за очільника Укртрансбезпеки через російський Крим на мапі

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян ініціював службове розслідування стосовно використання головою Укртрансбезпеки Михайлом Ноняком мапи з "російським" Кримом.

Про це повідомила у Facebook прес-секретар міністра Марина Томко.

Вона подякувала ЗМІ за висвітлення інциденту, під час якого в офісі European Business Assotiation голова державної служби України з безпеки на транспорті Ноняк показав присутнім карту, на якій Крим був змальований як "російський".

"Міністр інфраструктури України Володимир Омелян дав доручення розпочати службове розслідування щодо використання головою Укртрансбезпеки Михайлом Ноняком мапи з "російським" Кримом" - зазначила Томко.

Теми: КримскандалОмелян
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