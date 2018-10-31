Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Омелян взялся за руководителя Укртрансбезопасности из-за "российского Крыма" на карте

Среда, 31 октября 2018, 19:58
Омелян взялся за руководителя Укртрансбезопасности из-за российского Крыма на карте

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян инициировал служебное расследование относительно использования главой Укртрансбезопасности Михаилом Ноняком карты с "российским" Крымом.

Об этом в написала в Facebook пресс-секретарь министра Марина Томко.

Она поблагодарила СМИ за освещение инцидента, во время которого в офисе European Business Assotiation председатель государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк показал присутствующим карту, на которой Крым был изображен как "российский".

"Министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян дал поручение начать служебное расследование по использованию головой Укртрансбезопасности Михаилом Ноняком карты с "российским Крымом", - отметила Томко.

Темы: КрымскандалОмелян
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Крым
Появились спутниковые снимки разрушений Крымского моста
Путин возмутился "второму теракту" на Крымском мосту и требует "конкретных предложений"
Путину доложили о подрыве Крымского моста
Последние новости
12:05
Президент Гарвардского университета обвинили в плагиате
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:34
Рождественская премьера: Киевская опера возвращает балет Кос-Анатольского "Соячье крыло"
11:33
WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
Все новости...
Реклама: