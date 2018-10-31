Омелян взялся за руководителя Укртрансбезопасности из-за "российского Крыма" на карте

1834 просмотра
Среда, 31 октября 2018, 20:58

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян инициировал служебное расследование относительно использования главой Укртрансбезопасности Михаилом Ноняком карты с "российским" Крымом.

Об этом в написала в Facebook пресс-секретарь министра Марина Томко.

Она поблагодарила СМИ за освещение инцидента, во время которого в офисе European Business Assotiation председатель государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк показал присутствующим карту, на которой Крым был изображен как "российский".

"Министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян дал поручение начать служебное расследование по использованию головой Укртрансбезопасности Михаилом Ноняком карты с "российским Крымом", - отметила Томко.

Темы: Крым скандал Омелян
powered by lun.ua
По теме
Главные новости дня – за 60 секунд 31 октября 2018, 20:47
В Крыму "суд" арестовал крымского татарина Гафарова 31 октября 2018, 20:20
В ЕСПЧ надеются, что решение по делу о Крыме будет через год 31 октября 2018, 10:05
Все новости
Главные новости
Главные новости дня – за 60 секунд
В Крыму "суд" арестовал крымского татарина Гафарова
Хуг: Расследование гибели члена миссии ОБСЕ в ОРЛО - дело власти
На Донбассе ранили 2 украинских бойцов
Все новости
здоровье

5 советов, как лечиться во время простуды и какие лекарства принимать

здоровье

8 вещей, которые происходят с вашим телом, когда вы едите сахар

Поиск по сайту
Архив
Весь архів