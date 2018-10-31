Омелян взялся за руководителя Укртрансбезопасности из-за "российского Крыма" на карте

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян инициировал служебное расследование относительно использования главой Укртрансбезопасности Михаилом Ноняком карты с "российским" Крымом.

Об этом в написала в Facebook пресс-секретарь министра Марина Томко.

Она поблагодарила СМИ за освещение инцидента, во время которого в офисе European Business Assotiation председатель государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк показал присутствующим карту, на которой Крым был изображен как "российский".

"Министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян дал поручение начать служебное расследование по использованию головой Укртрансбезопасности Михаилом Ноняком карты с "российским Крымом", - отметила Томко.