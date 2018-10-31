Проти томосу: УПЦ МП подала три позови до Верховного суду

До Верховного суду надійшло три позовні заяви від різних представників УПЦ МП про скасування постанови парламенту щодо підтримки звернення президента України до вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.

Про це повідомляє прес-служба державної судової адміністрації.

"Верховний суд розгляне кілька позовів до Верховної Ради України про визнання протиправною та скасування постанови від 19 квітня 2018 року "Про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні", - зазначили у прес-службі.

Там розповіли, що станом на 30 жовтня в провадженні є три таких позовних заяви від різних позивачів, дві з яких будуть розглянуті в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін за наявними матеріалами і в строк не більше 60 днів із дня відкриття провадження у справі.

Серед позивачів в цих справах вказані "Релігійна громада Української православної церкви при храмі на ім'я Святителя Миколая бердянської єпархії міста Бердянська Запорізької області" та Городницький Свято-Георгіївський чоловічий ставропігійний монастир.

"Провадження в цих справах відкриті 8 та 9 жовтня", - додали в суді.

Ще одну справу за позовом священика УПЦ МП єпископа Гедеона (Юрія Харона) призначили до розгляду в судовому засіданні з викликом сторін на 27 листопада 2018 року.

11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

У Російській православній церкві пообіцяли жорстку відповідь на дії Константинополя щодо України.

15 жовтня синод Російської православної церкви визнав неможливим її подальше перебування у євхаристійному спілкуванні з Константинопольським патріархатом.