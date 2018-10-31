Против томоса: УПЦ МП подала три иска в Верховный суд

В Верховный суд поступило три исковых заявления от различных представителей УПЦ МП об отмене постановления парламента о поддержке обращения президента Украины к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба государственной судебной администрации.

"Верховный суд рассмотрит несколько исков к Верховной Раде Украины о признании противоправным и отмене постановления от 19 апреля 2018 "О поддержке обращения президента Украины к вселенскому ватриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине", - отметили в пресс-службе.

Там рассказали, что по состоянию на 30 октября в производстве есть три таких исковых заявления от различных истцов, два из которых будут рассмотрены в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон по имеющимся материалам и в срок не более 60 дней.

Среди истцов в этих делах указаны "Религиозная община Украинской православной церкви при храме на имя Святителя Николая" бердянской епархии города Бердянска Запорожской области и Городницкий Свято-Георгиевский мужской ставропигиальный монастырь.

"Производство по этим делам открыты 8 и 9 октября", - добавили в суде.

Еще одно дело по иску священника УПЦ МП епископа Гедеона (Юрия Харона) назначили к рассмотрению в судебном заседании с вызовом сторон на 27 ноября 2018.

11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православная церкви Макария.

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

В Российской православной церкви пообещали жесткий ответ на действия Константинополя в отношении Украины.

15 октября синод Русской православной церкви признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.