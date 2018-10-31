Кубок України: "Динамо" насилу проходить команду Другої Ліги, "Чорноморець" та "Маріуполь" вибувають

У середу, 31 жовтня, визначилися учасники чвертьфіналів Кубка України з футболу.

Київське "Динамо" мало чималі проблеми у матчі з ФК "Мінай", що базується у передмісті Ужгорода та представляє українську Другу Лігу. Причому, ФК "Мінай" першим відкрив рахунок у матчі, і майже ні в чому не поступався команді з Києва.

На старті другого тайму Олександр Хацкевич зробив ряд замін і за 13 хвилин "Динамо" забиває три голи у ворота господарів поля. Двічі у ворота "Міная" забивав Микола Шапаренко та один гол на рахунку Дениса Гармаша. Матч так і закінчився з рахунком 3:1 на користь "Динамо".

Варто додати, що в останні хвилин десять матчу ФК "Мінай" затис киян біля своєї штрафної і в закарпатської команди було ще дві нагоди, щоб зрівняти рахунок.

Вибув з розіграшу Кубка України ФК "Маріуполь", що з рахунком 1:3 поступився команді "Інгулець" з Першої Ліги.

Донецький "Шахтар" також мав чималі проблеми у матчі 1/8 фіналу Кубка України з "Олімпіком". На 55-й хвилині матчі гравець "Олімпіка" Дмитро Білоног реалізував пенальті, відкривши рахунок в матчі. "Шахтар" за десять хвилин поновив рівновагу: з 11-метрового забив Жуніор Мораес.

На 66-й хвилині Андрій Тотовицький вивів "Шахтар" вперед - 2:1. На 81-й хвилині "Олімпік" відігрався після того як на добивання зіграв Олексій Гай. Переможний гол в "гірників" забив Олег Данченко за дві хвилини - 3:2.

Луганська "Зоря" у серії пенальті з рахунком 5:4 здолала чернігівську "Десну".

Інші матчі 1/8 фіналу закінчилися з такими результатами: "Калуш" - "Дніпро-1" - 0:3, "Гірник" - ФК "Львів" - 0:1, "Чорноморець" - "Ворскла" - 1:2, "Черкащина-Академія" - "Карпати" - 0:1.

Нагадаємо, що матчі 1/8 фіналу Кубка України складаються з одного матчу.