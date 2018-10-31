Кубок Украины: "Динамо" с трудом проходит команду Второй лиги, "Черноморец" и "Мариуполь" выбывают

В среду, 31 октября, определились участники четвертьфиналов Кубка Украины по футболу.

Киевское "Динамо" имело большие проблемы в матче с ФК "Минай", базирующейся в пригороде Ужгорода и представляющей украинскую Вторую Лигу. Причем, ФК "Минай" первым открыл счет в матче, и почти ни в чем не уступал команде из Киева.

На старте второго тайма Александр Хацкевич сделал ряд замен и за 13 минут "Динамо" забивает три гола в ворота хозяев поля. Дважды в ворота "Миная" забивал Николай Шапаренко и один гол на счету Дениса Гармаша. Матч так и закончился со счетом 3:1 в пользу "Динамо".

Стоит добавить, что в последние минут десять матча ФК "Минай" зажал киевлян у своей штрафной и у закарпатской команды было еще две возможности, чтобы сравнять счет.

Выбыл из розыгрыша Кубка Украины ФК "Мариуполь", который со счетом 1:3 уступил команде "Ингулец" из Первой Лиги.

Донецкий "Шахтер" также имел большие проблемы в матче 1/8 финала Кубка Украины с "Олимпиком". На 55-й минуте матча игрок "Олимпика" Дмитрий Белоног реализовал пенальти, открыв счет в матче. "Шахтер" за десять минут восстановил равновесие: с 11-метрового забил Жуниор Мораес.

На 66-й минуте Андрей Тотовицкий вывел "Шахтер" вперед - 2:1. На 81-й минуте "Олимпик" отыгрался, после того как на добивание сыграл Алексей Гай. Победный гол у "горняков" забил Олег Данченко за две минуты - 3:2.

Луганская "Заря" в серии пенальти со счетом 5: 4 одолела черниговскую "Десну".

Другие матчи 1/8 финала закончились с такими результатами: "Калуш" - "Днепр-1" - 0:3, "Горняк" - ФК "Львов" - 0:1, "Черноморец" - "Ворскла" - 1:2, "Черкасская-Академия" - "Карпаты" - 0:1.

Напомним, что матчи 1/8 финала Кубка Украины состоят из одного матча.