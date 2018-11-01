У Національному банку вважають, що ведення санкцій Росії проти 322 громадян та 68 компаній з України ніяк не вплинуть на макроекономічну стабільність країни.

Про це під час брифінгу сказала перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, пише Укрінформ.

"Дати глибоку оцінку ми поки не можемо. Стосовно контрсанкцій, то Україна ввела санкції набагато раніше, тому певні контрзаходи ми вже застосували", - сказала вона.

Рожкова пояснила, що більшість санкцій застосовано проти фізичних осіб і блокують безготівкові кошти, активи, цінні папери, все, що знаходиться на рахунках російських банків в Росії.

"Хочеться вірити, що, враховуючи те, що список складається з депутатів, держчиновників, вони в Росії свої гроші не зберігають. В будь-якому випадку це їхні власні заощадження, і яким чином це вплине на макрофінансову стабільність, хочеться вірити, що ніяк", - додала вона.

За її словами, серед юридичних осіб до санкційного списку потрапив лише банк Кредит Дніпро.

"І я хочу вірити, що він не має ніяких операцій з Росією", - зазначила Рожкова.

1 листопада прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову уряду про заходи щодо реалізації указу глави російської держави "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб РФ".

Документом запроваджуються спеціальні економічні заходи щодо 322 фізичних осіб та 68 юридичних осіб. Йдеться про замороження рахунків, цінних паперів і майна на території Росії, а також про заборону на виведення капіталу за межі РФ

У червні 2018 року президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо запровадження санкції до 14 фізичних осіб і до 30 юридичних із Росії.