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Луценко: Запитаю у дружини, чому її немає в санкційному списку

Четвер, 1 листопада 2018, 13:13

Генпрокурор Юрій Луценко, який опинився у санкційному списку Росії, не розуміє, чому у тому переліку поряд з ним немає його дружини.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів у Львові, повідомляє "Укрінформ".

"У мене інша біда – моєї дружини там немає. Розумієте, депутатів там трохи є, а моєї дружини немає. Це питання я, звичайно, поставлю, як тільки повернуся додому", - пожартував Луценко.

Він також додав, що так званий санкційний список РФ – це не те, що має цікавити українців.

Нагадаємо, раніше Луценко зізнався, що перевірив, чи є він у санкційному списку.

"І з задоволенням побачив, що є. Значить, я на правильному шляху", - заявив генпрокурор. 

Нагадаємо, 1 листопада Росія запровадила спеціальні економічні заходи щодо 322 фізичних осіб та 68 юридичних осіб з України. Йдеться про замороження рахунків, цінних паперів і майна на території Росії, а також про заборону на виведення капіталу за межі РФ

До списку санкцій потрапили син президента Олексій Порошенко, який є депутатом Верховної Ради, і різні високопосадовці. Є у списку і генпрокурор Юрій Луценко, хоча його дружини Ірини, яка є нардепом і представником президента у Верховній Раді, у списку немає.

Санкцій проти президента України не запроваджували.

У червні 2018 року президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо запровадження санкції до 14 фізичних осіб і 30 юридичних осіб із Росії.

Теми: ЛуценкоРосіясанкції
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