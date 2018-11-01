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Радіо "Вести" призначили штраф за порушення мовних квот

Четвер, 1 листопада 2018, 13:37

ТОВ ТРК "Світ" у Києві, що мовить як "Вести.Радио", за порушення обсягу ведення передач українською мовою має сплатити штраф у 22,8 тисячі гривень.

Відповідне рішення Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила на засіданні 1 листопада.

Позапланова виїзна перевірка, проведена 14 вересня на підставі моніторингу від 18 липня 2018 року, зафіксувала: диктори й ведучі вели державною мовою 42,4% добового обсягу передач.

Тобто ліцензіат не дотримується вимог ч. 5 статті 9 закону "Про телебачення і радіомовлення", за якою не менше 60% добового обсягу радіопередач слід вести державною (українською) мовою. Це стосується і новинно-аналітичних блоків, і розважальних передач.

Порушення цієї норми є підставою для стягнення в розмірі 5% ліцензійного збору. Для ТРК "Світ" він склав 22 782,38 гривень.

Компанію зобов’язали сплатити цю суму до держбюджету впродовж 30 днів з дня повідомлення Нацрадою про ухвалене рішення.

Також ліцензіат протягом місяця має привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства, інакше до нього можуть застосувати санкції.

Один із нових співвласників Роман Андрейко під час засідання пояснив, що порушення були в компанії за попереднього власника, але нині, коли компанія перейшла в його управління, він готовий сплатити цей штраф і не буде оскаржувати рішення регулятора в суді.

Документи про переоформлення ліцензії у зв’язку зі зміною власників вже подано до Національної ради.

За законом від 16 червня 2016 року, частка ведення радіопередач державною мовою мала б становити: впродовж першого року – не менше 50%, впродовж другого року – не менше 55%, впродовж третього року – не менше 60%.

За результатами першого року загальнонаціональні радіостанції перевищили квоту на трансляцію україномовних пісень на 7%, а щодо ведення передач державною мовою – на 30%.

Рік тому Нацрада оштрафувала проект "Радіо-Ера FM" на 317,4 тисячі гривень через порушення мовних квот, а "Люкс ФМ" – на 50,5 тисяч гривень.

Олена Рощенко, УП
Теми: ЗМІмова
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