Порошенко про "вибори" бойовиків: Вони ніколи не будуть визнані світом
Президент Петро Порошенко обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель підготовку до незаконних "виборів" в окупованих районах Донецької і Луганської областей і домовились, що вони ніколи не будуть визнані міжнародною спільнотою.
Про це він розповів під час спільного брифінгу з Меркель у Києві.
За словами українського президента, тема припинення російської агресії в Україні була однією із провідних на переговорах з німецьким канцлером.
Він зазначив, що вони обговорили ситуацію у Криму і Донбасі і навів їй "нові беззаперечні докази російських злочинних дій проти України і передав відповідні документи".
"Я ще раз підтвердив відданість України мінським переговорам і готовність виконувати ті зобов'язання, де треба забезпечувати безпековий компонент мінського процесу, щоб переходити до політичного", - сказав Порошенко.
На його думку, підтвердженням цього є продовженням на рік закону про особливий статус Донбасу.
Разом з тим Порошенко додав, що попри це необхідним є виконання цих домовленостей з боку Росії.
Зокрема, російські найманці мають припинити провокувати українських військових і не проводити фейкові вибори в окупованих районах.
"Безперечно ми скоординували нашу позицію щодо засудження фейкових виборів в окупованих районах Донецька і Луганська, організованих РФ. Це є яскравим свідченням неготовності Кремля до мирного врегулювання ситуації на Донбасі", - сказав президент України.
За його словами, такі явно провокативні і відкрито обструктивні дії Москви повністю суперечать духу і букві мінських домовленостей.
Порошенко наголосив, що єдиним шляхом врегулювання ситуації є проведення на Донбасі чесних, демократичних виборів за законами України, як це і зазначено у мінських документах.
Він додав, що здійснити це можна лише після виведення всіх незаконних військових формувань, російських найманців, військової техніки, розброєння бойовиків, відновлення українського теле- і радіомовлення на всій території Донбасу та інших заходів.
"Нинішні вибори є нікчемними. Вони не матимуть правових наслідків і ніколи не будуть визнані міжнародною спільнотою", - заявив президент.
31 жовтня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ може взяти на себе відповідальність за забезпечення миру на сході України і супроводжувати "вибори" на Донбасі, якщо буде впевнений, що світові гравці не планують робити Україну ареною для протистояння Росії.
Згодом прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що бойовики окупованих районів Донецької та Луганської областей повинні самі вирішити питання про контроль "виборів" з боку Білорусі.
Так звані "вибори" в ОРДЛО бойовики планують провести 11 листопада.