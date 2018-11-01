Порошенко про "вибори" бойовиків: Вони ніколи не будуть визнані світом

Президент Петро Порошенко обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель підготовку до незаконних "виборів" в окупованих районах Донецької і Луганської областей і домовились, що вони ніколи не будуть визнані міжнародною спільнотою.

Про це він розповів під час спільного брифінгу з Меркель у Києві.

За словами українського президента, тема припинення російської агресії в Україні була однією із провідних на переговорах з німецьким канцлером.

Він зазначив, що вони обговорили ситуацію у Криму і Донбасі і навів їй "нові беззаперечні докази російських злочинних дій проти України і передав відповідні документи".

"Я ще раз підтвердив відданість України мінським переговорам і готовність виконувати ті зобов'язання, де треба забезпечувати безпековий компонент мінського процесу, щоб переходити до політичного", - сказав Порошенко.

На його думку, підтвердженням цього є продовженням на рік закону про особливий статус Донбасу.

Разом з тим Порошенко додав, що попри це необхідним є виконання цих домовленостей з боку Росії.

Зокрема, російські найманці мають припинити провокувати українських військових і не проводити фейкові вибори в окупованих районах.

"Безперечно ми скоординували нашу позицію щодо засудження фейкових виборів в окупованих районах Донецька і Луганська, організованих РФ. Це є яскравим свідченням неготовності Кремля до мирного врегулювання ситуації на Донбасі", - сказав президент України.

За його словами, такі явно провокативні і відкрито обструктивні дії Москви повністю суперечать духу і букві мінських домовленостей.

Порошенко наголосив, що єдиним шляхом врегулювання ситуації є проведення на Донбасі чесних, демократичних виборів за законами України, як це і зазначено у мінських документах.

Він додав, що здійснити це можна лише після виведення всіх незаконних військових формувань, російських найманців, військової техніки, розброєння бойовиків, відновлення українського теле- і радіомовлення на всій території Донбасу та інших заходів.

"Нинішні вибори є нікчемними. Вони не матимуть правових наслідків і ніколи не будуть визнані міжнародною спільнотою", - заявив президент.

31 жовтня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ може взяти на себе відповідальність за забезпечення миру на сході України і супроводжувати "вибори" на Донбасі, якщо буде впевнений, що світові гравці не планують робити Україну ареною для протистояння Росії.

Згодом прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що бойовики окупованих районів Донецької та Луганської областей повинні самі вирішити питання про контроль "виборів" з боку Білорусі.

Так звані "вибори" в ОРДЛО бойовики планують провести 11 листопада.