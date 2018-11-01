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"Спіймали" не того Карася: РФ наклала санкції на тезку лідера С14

Четвер, 1 листопада 2018, 15:12
Спіймали не того Карася: РФ наклала санкції на тезку лідера С14
Фото: glavcom.ua

Росія переплутала і ввела санкції не проти лідера націоналістичної організації С14 Євгена Васильовича Карася, а щодо його тезки Євгена Валерійовича Карася, який тримає художню галерею в Києві.

Про це пишуть у Facebook обидва Карасі.

"Сьогодні Росія наклала іменні санкції на українських діячів. В списку Іллєнко, Коханівський, Аваков і.... ЄВГЕН КАРАСЬ. Але не Васильович, а Валерійович, митець і власник художньої галереї", - сміється лідер С14.

 

Галерист теж прокоментував своє потрапляння під санкції. Він погоджується з націоналістом, що росіяни їх переплутали.

"Потрапив до санкційного списку ворогів Росії в дуже яскравій компанії під №119 з 322 найнебезпечніших громадян. Ось, що означає мати повного тезку радикала і більш доступні дані", - пише він.

Знавець мистецтва розповів, що якось вони з лідером С14 навіть зустрічались в ефірі радіопередачі.

 
На фото обидва Євгени Карасі, ліворуч - галерист, праворуч - націоналіст

"При рідкісному збігу імен він мій повний антипод", - додав Євген Валерійович Карась.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову уряду про введення спеціальних економічних заходів щодо 322 українських громадян і 68 компаній.

Санкції передбачають заморожування безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії і заборону на перерахування коштів за межі Росії.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіясанкціїкурйозС14націоналісти
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