В БПП розповіли, чому Петро Порошенко не потрапив до санкційного списку РФ

Голова фракції партії "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов прокоментував санкційний список Кремля і зазначив, що керманичу РФ Володимиру Путіну було б невигідно поширювати санкції на президента України.

Про це повідомляє прес-служба БПП.

Герасимов наголосив, що в списку присутня майже вся команда президента України: члени Адміністрації президента, дипломати, голови парламентських делегацій в європейських інституціях.

"Дуже багато питань задають, чому там немає прізвища президента України, але, як ви знаєте, згідно міжнародної практики голів держав та урядів не включають в санкційні списки. Якби Росія це зробила, то це був би постріл собі в ногу – вони відкрили би шлях для включення Володимира Путіна в списки осіб, до яких застосовано міжнародні санкції", - зазначив він.

Голова президентської фракції додав, що введення санкцій Росією - це передвиборча технологія для впливу на результати виборів в Україні.

"Санкційний список, який склали в Кремлі щодо українських політиків, є операцією прикриття проросійських кандидатів перед виборами", - сказав він.

Герасимов виразив подив з приводу включення лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко в санкційний список РФ.

"Чотири роки президент Петро Порошенко протистоїть російській агресії, відроджує армію та оборонну промисловість, вона (Юлія Тимошенко - ред) б’є президента в спину, нічого не робить проти Росії" – наголосив він.

Герасимов зазначив, що у санкційному списку є і дуже багато достойних людей, для яких це є визнанням їх заслуг перед Україною.

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову уряду про введення спеціальних економічних заходів щодо 322 українських громадян і 68 компаній.

Зокрема, до списку санкцій потрапили Олексій Порошенко - старший син президента України, а також лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, глава СБУ Василь Грицак, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, глава генштабу Віктор Муженко, міністр оборони Степан Полторак.

Також у списку міністр інфраструктури Володимир Омелян, міністр охорони здоров'я Уляна Супрун, спікер Верховної ради Андрій Парубій, голова ДБР Роман Труба, екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк , секретар РНБО Олександр Турчинов, уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, засновник девелоперської компанії Mos City Group Павло Фукс, мільярдери Костянтин Григоришин, Віктор Пінчук та інші.

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