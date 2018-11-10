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Індонезія заявила про можливий зрив контракту з купівлі російських Су-35

Субота, 10 листопада 2018, 03:16

Контракт на закупівлю Індонезією 11 російських винищувачів Су-35 знаходиться під загрозою через американські санкції.

Про це заявив офіційний представник ВПС Індонезії Новян Самьога британському виданню Jane's 360.

За його словами, якщо Вашингтон введе надмірні обмеження проти Індонезії, то країна буде змушена закупити "західні винищувачі". Представник ВПС додав, що у Індонезії не буде іншого вибору, окрім як розірвати вже підписаний контракт з Росією.

Індонезія уклала угоду про постачання 11 російських Су-35 в лютому, через кілька місяців після того, як США прийняли закон "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA). Цей закон передбачає введення санкцій проти російської військової промисловості і покупців російської військової техніки.

Раніше повідомлялося, що Індонезія відклала покупку російських винищувачів Су-35 Це пов'язано з санкціями CAATSA, які можуть бути накладені за співпрацю з "Рособоронекспортом" як на Індонезію, так і на контрагентів спецекспортера російських озброєнь.

Перед цим, у вересні, США ввели санкції проти Китаю за покупку у РФ 10 бойових літаків СУ-35 в 2017 році і ракет для наземних ракетних комплексів С-400 в 2018 році.

Як повідомляли ЗМІ, 5 жовтня Росія уклала з Індією контракт на поставку ЗРК С-400 "Тріумф". Мова йде про постачання п'яти полкових комплексів на суму більш ніж $ 5 млрд. Угоду про постачання було підписано ще в жовтні 2016 року.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що в найближчому часі Індія дізнається про відповідь США на придбання нею російських систем ППО

Теми: санкціїРосіяІндонезія
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