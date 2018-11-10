Индонезия заявила о возможном срыве контракта по покупке российских Су-35

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Суббота, 10 ноября 2018, 04:16

Контракт на закупку Индонезией 11 российских истребителей Су-35 находится под угрозой из-за американских санкций.

Об этом заявил официальный представитель ВВС Индонезии Новян Самёга британскому изданию Jane's 360.

По его словам, если Вашингтон введет черезмерные ограничения против Индонезии, то страна будет вынуждена закупить "западные истребители". Представитель ВВС добавил, что у Индонезии не будет другого выбора, кроме как разорвать уже подписанный контракт с Россией.

Индонезия заключила сделку о поставке 11 российских Су-35 в феврале, через несколько месяцев после того, как США приняли закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Этот закон предполагает введение санкций в отношении российской военной промышленности и покупателей российской военной техники.

Ранее сообщалось, что Индонезия отложила покупку российских истребителей Су-35 в связи с санкциями CAATSA, которые могут быть наложены за сотрудничество с "Рособоронэкспортом" как на Индонезию, так и на контрагентов спецэкспортера российских вооружений.

Перед этим, в сентябре, США ввели санкции против Китая за покупку у РФ 10 боевых самолетов СУ-35 в 2017 году и ракет для наземных ракетных комплексов С-400  в 2018 году.

Как сообщали СМИ, 5 октября Россия заключила с Индией контракт на поставку ЗРК С-400 "Триумф". Речь идет о поставке пяти полковых комплексов на сумму более чем $5 млрд. Соглашение о поставках было подписано еще в октябре 2016 года.

Президент США Дональд Трамп пообещал,что в ближайшем времени Индия узнает об ответе США на приобретение ею российских систем ПВО.

Темы: санкции Росcия Индонезия
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