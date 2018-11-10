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В УПЦ МП вважають "неможливим" перейменування на РПЦ

Субота, 10 листопада 2018, 09:27
архієпископ Климент

Речник Української православної церкви Московського патріархату архієпископ Климент вважає, що перейменування УПЦ МП на Російську православну церкву не є можливим.

Про це він заявив в ефірі Громадського радіо у п'ятницю.

"Сьогодні всі ці розмови про зміни назви виглядають як клоунада. Всі розуміють, що це неможливо", – запевняє архієпископ.

За його словами, УПЦ МП отримала свою назву раніше, ніж держава Україна, як незалежна інституція.

"Українська православна церква була утворена ще за часів, коли нею керував тодішній митрополит Філарет. І вона абсолютно легітимна, тому що її отримав Філарет від патріарха московського Олексія. Патріарх Олексій надав томос, який Філарет отримав, після чого український екзархат був реформований в Українську православну церкву. Згідно томосу, Українська православна церква отримала всі права на майно, всі юридичні аспекти, пов’язану з її діяльністю в межах території Української держави. Це було в 1991 році після подій пов’язаних із незалежністю України", — сказав Климент.

"Статут Української православної церкви зареєстрований всіма вищими органами, які на той час відповідальні були за юридичних осіб в Україні, тим більше релігійних", – додав він.

3 листопада предстоятель УПЦ КП Філарет заявив, що Київський патріархат звернеться до Верховної Ради з проханням ухвалити закон про єдину православну церкву в Україні, а також про зміну назви Української православної церкви (Московського патріархату) на "Російську православну церкву" в Україні.

7 листопада президент Петро Порошенко заявив, що російській церкві немає чого робити в Україні і закликав її представників повертатися назад до Росії.

Теми: церква
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