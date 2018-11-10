У Франції десятки діячів культури закликали допомогти звільнити Сенцова

Десятки діячів культури Франції й інших країн виступили з відкритим листом, в якому закликали лідерів країн Заходу вплинути на Кремль, щоб домогтися звільнення українського режисера Олега Сенцова з російської колонії.

Лист опублікований у французькій газеті Le Monde напередодні приїзду президента Росії Володимира Путіна до Франції на урочистості з нагоди 100-річчя від дня закінчення Першої світової війни, повідомляє Радіо Свобода.

У листі, який підписали режисери Жан-Люк Годар, Акі Каурісмякі, Сергій Лозниця, Андрій Звягінцев і інші, низка відомих акторів, в тому числі Марина Владі, історики, письменники й політики, йдеться про те, що необхідно використовувати всі можливі дипломатичні методи, щоб звільнити Сенцова й інших українських політв’язнів, яких утримують у російських колоніях і в’язницях.

Якщо ж ці зусилля не увінчаються успіхом, автори листа пропонують на рівні Євросоюзу ухвалити аналог американського "закону Магнітського", щоб покарати причетних до справи Сенцова.

Зазначається також, що у Парижі 10 листопада пройде мітинг за звільнення режисера.

Український режисер Олег Сенцов був затриманий у травні 2014 року. У серпні 2015 Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив його до 20 років колонії суворого режиму за нібито підготовку терактів в анексованому Криму.

Сенцова утримують у російській колонії "Білий ведмідь" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, яких утримує Росія.

З 6 жовтня 2018 року Сенцов заявив про припинення голодування через погрози початку його примусового годування.