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Во Франции десятки деятелей культуры призвали помочь освободить Сенцова

Суббота, 10 ноября 2018, 10:20
Во Франции десятки деятелей культуры призвали помочь освободить Сенцова

Десятки деятелей культуры Франции и других стран выступили с открытым письмом, в котором призвали лидеров стран Запада повлиять на Кремль, чтобы добиться освобождения украинского режиссера Олега Сенцова из российской колонии.

Письмо опубликовано во французской газете Le Monde накануне приезда президента России Владимира Путина во Францию ​​на торжества по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны, сообщает Радио Свобода.

В письме, которое подписали режиссеры Жан-Люк Годар, Аки Каурисмяки, Сергей Лозница, Андрей Звягинцев и другие, ряд известных актеров, в том числе Марина Влади, историки, писатели и политики, говорится о том, что необходимо использовать все возможные дипломатические методы, чтобы освободить Сенцова и других украинских политзаключенных, содержащихся в российских колониях и тюрьмах.

Если же эти усилия не увенчаются успехом, авторы письма предлагают на уровне Евросоюза принять аналог американского "закона Магнитского", чтобы наказать причастных к делу Сенцова.

Отмечается также, что в Париже 10 ноября пройдет митинг за освобождение режиссера.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в мае 2014 года. В августе 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима за якобы готовящихся терактах в аннексирована Крыму.

Сенцова удерживают в российской колонии "Белый медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

14 мая 2018 Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, которых удерживает Россия.

С 6 октября 2018 года Сенцов заявил о прекращении голодовки из-за угрозы начала его принудительного кормления.

Темы: СенцовФранция
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