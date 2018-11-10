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Відтепер за незаконний перетин кордону можуть посадити

Субота, 10 листопада 2018, 11:03

10 листопада набув чинності закон щодо кримінальної відповідальності за незаконне перетинання державного кордону.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, зазначаючи, що 9 листопада закон від 18 жовтня було опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України".

"Це означає, що від сьогодні встановлюється кримінальна відповідальність за перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в’їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або за документами, що містять недостовірні відомості", - зазначили в Держприкордонслужбі.

Там нагадали, що такі діяння каратимуться позбавленням волі на строк до трьох років.

Окрім того, за повторне вчинення таких дій або вчинення їх групою осіб передбачається відповідальність у формі позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років, а вчинення таких дій у поєднанні з насильством або застосуванням зброї – на строк від п'яти до восьми років.

У відомстві додали, що "адміністративна відповідальність, передбачена статтею 204-1 КУпАП, щодо незаконного перетинання державного кордону України "звичайними" мігрантами чи порушниками залишається".

18 жовтня Верховна Рада ухвалила зміни до Кримінального кодексу про кримінальну відповідальність для силовиків країни-агресора за незаконний перетин державного кордону України.

7 листопада закон підписав президент. 

Українська правда
Теми: кордонПрикордонна службаРосія
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