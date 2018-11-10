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Теперь за незаконное пересечение границы могут посадить

Суббота, 10 ноября 2018, 11:03

10 ноября вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, отмечая, что 9 ноября закон от 18 октября был опубликован в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины".

"Это означает, что с сегодняшнего дня устанавливается уголовная ответственность за пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора в любой способ вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения", - отметили в Госпогранслужбе.

Там напомнили, что такие действия будут наказываться лишением свободы на срок до трех лет.

Кроме того, за повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц предусматривается ответственность в форме лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а совершение таких действий в сочетании с насилием или применением оружия - на срок от пяти до восьми лет.

В ведомстве добавили, что "административная ответственность, предусмотренная статьей 204-1 КоАП, относительно незаконного пересечения государственной границы Украины "обычными" мигрантами или нарушителями остается".

18 октября Верховная Рада приняла изменения в Уголовный кодекс об уголовной ответственности для граждан страны-агрессора за незаконное пересечение государственной границы Украины.

7 ноября закон подписал президент

Украинская правда
Темы: границаПограничная службаРосcия
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