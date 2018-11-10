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Гройсман: тепло не може подорожчати більш ніж на 16%

Субота, 10 листопада 2018, 11:36
Гройсман: тепло не може подорожчати більш ніж на 16%

Через підвищення ціни на газ на 23% тарифи на тепло можуть зрости не більш, ніж на 16%.

Про це в ефірі одного з загальнонаціональних каналів сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає прес-служба уряду.

"Коли я чую, що тарифи на тепло і воду можуть зрости на 70%, у мене питання: з якого дива це має відбутися? Люди мають зрозуміти, що питання ціни газу - важливо, для формування тарифів. Але ми порахували: якщо газ подорожчав на 23%, то тарифи на тепло мають підвищуватися не більш, ніж на 16%, - сказав Гройсман.

"Якщо йдеться про 70%, значить дехто під шумок хоче зіграти і кратно підвищити ціни на тепло, а відповідальність повісити на когось іншого", - додав прем’єр.

Раніше повідомлялося, тарифи на тепло у Києві можуть зрости на третину.

Нагадаємо, Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.

Після рішення уряду про підвищення ціни на газ МВФ оприлюднив заяву, згідно з якою Міжнародний валютний фонд і Україна досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by, яка замінить програму розширеного фінансування, що завершується у березні 2019 року.

Детальніше читайте у статті на ЕП: Нова програма МВФ: які зобов’язання взяла на себе Україна

Економічна правда

"Українська правда" у Threads

Теми: тарифиГройсман
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