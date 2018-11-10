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Гройсман: тепло не может подорожать более чем на 16%

Суббота, 10 ноября 2018, 11:36
Гройсман: тепло не может подорожать более чем на 16%

Из-за повышения цены на газ на 23% тарифы на тепло могут вырасти не больше, чем на 16%.

Об этом в эфире одного из общенациональных каналов сказал премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба правительства.

"Когда я слышу, что тарифы на тепло и воду могут вырасти на 70%, у меня вопрос: с какой стати это должно произойти? Люди должны понять, что вопрос цены на газ - важен для формирования тарифов. Но мы посчитали: если газ подорожал на 23%, то тарифы на тепло должны повышаться не более, чем на 16%, - сказал Гройсман.

"Если речь идет о 70%, значит, кто-то под шумок хочет сыграть и кратно повысить цены на тепло, а ответственность повесить на кого-то другого", - добавил премьер.

Ранее сообщалось, что тарифы на тепло в Киеве могут вырасти на треть.

Напомним, Кабмин на заседании 19 октября принял решение с 1 ноября 2018 года повысить цены на газ для населения на 23%, чтобы Украина могла получить кредит МВФ.

После решения КМУ о повышении цен на газ МВФ обнародовал заявление, согласно которому Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования, истекающую в марте 2019 года.

Подробнее читайте в статье на ЭП: Новая программа МВФ: какие обязательства взяла на себя Украина

Экономическая правда

Темы: тарифыГройсман
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