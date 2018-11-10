Українців попередили про туманні вихідні

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Субота, 10 листопада 2018, 17:41

В другій половині дня 10 листопада по Києву та області утримається туман.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Окрім того, за прогнозами синоптиків, туман з видимістю 200-500 м. очікується вночі та вранці 11 листопада по всій території України. 

За повідомленням Укргідрометцентру, 10 та 11 листопада в Україні збережеться суха погода, вночі та вранці з туманами, температура на сході та північному сході країни вдень дещо знизиться.

Українська правда
Теми: погода
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