Українців попередили про туманні вихідні

В другій половині дня 10 листопада по Києву та області утримається туман.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Окрім того, за прогнозами синоптиків, туман з видимістю 200-500 м. очікується вночі та вранці 11 листопада по всій території України.

Обережно, туман: на дорогах погіршиться видимість 🌫️



За прогнозами УкрГідрометцентру, в другій половині дня 10 листопада, по Києву та області утримається туман.



А 11 листопада туманно буде по всій території України, видимість 200-500 м.



Будьте обачними! pic.twitter.com/oj0I4thiWm — МВС України (@MVS_UA) November 10, 2018

За повідомленням Укргідрометцентру, 10 та 11 листопада в Україні збережеться суха погода, вночі та вранці з туманами, температура на сході та північному сході країни вдень дещо знизиться.