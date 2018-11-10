Українців попередили про туманні вихідні
Субота, 10 листопада 2018, 16:41
В другій половині дня 10 листопада по Києву та області утримається туман.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Окрім того, за прогнозами синоптиків, туман з видимістю 200-500 м. очікується вночі та вранці 11 листопада по всій території України.
Обережно, туман: на дорогах погіршиться видимість 🌫️— МВС України (@MVS_UA) November 10, 2018
За прогнозами УкрГідрометцентру, в другій половині дня 10 листопада, по Києву та області утримається туман.
А 11 листопада туманно буде по всій території України, видимість 200-500 м.
Будьте обачними! pic.twitter.com/oj0I4thiWm
За повідомленням Укргідрометцентру, 10 та 11 листопада в Україні збережеться суха погода, вночі та вранці з туманами, температура на сході та північному сході країни вдень дещо знизиться.
Українська правда